Stand: 19.05.2023 12:10 Uhr Kollision von fünf Autos - Stau auf A1 bei Bramsche

Bei einem Unfall auf der A1 Richtung Bremen zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden sind am Freitag fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Angaben nach wurde die Fahrbahn in Richtung Bremen gesperrt, der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf zwei Kilometern Länge.

