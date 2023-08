Stand: 29.08.2023 17:23 Uhr Kollision mit Auto: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

In Spelle (Landkreis Emsland) ist ein 65-jähriger Motorradfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 28-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf ein Firmengelände den 65-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in eine Klinik. Der Autofahrer erlitt den Angaben zufolge keine Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.08.2023 | 15:00 Uhr