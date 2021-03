Stand: 01.03.2021 16:07 Uhr Kokain-Schmuggler muss sechseinhalb Jahre ins Gefängnis

Ein 33 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Osnabrück wegen Rauschgiftschmuggels zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Mann ist selbst drogenabhängig, daher ordnete das Gericht für ihn den Aufenthalt in einer Entzugsklinik an. Der Mann hatte im vergangenen Oktober rund neun Kilogramm Kokain über die deutsch-niederländische Grenze geschafft. Fahnder erwischten den 33-Jährigen auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim, als er mit seinem Wagen von den Niederlanden nach Deutschland fuhr. Laut Staatsanwaltschaft befanden sich die Drogen in einem eingebauten Versteck im Fahrzeug.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.03.2021 | 09:30 Uhr