Klinikum Meppen: Staatsanwaltschaft klagt falsche Ärztin an

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage gegen eine Frau erhoben, die sichals Ärztin ausgegeben haben soll. Ihr werden Betrug und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Im Jahr 2022 hatte die damals 21-Jährige in den Notaufnahmen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) und Meppen (Landkreis Emsland) gearbeitet. Nach einigen Monaten stellte sich jedoch heraus, dass ihre Approbationsurkunde mutmaßlich gefälscht war. Das Ludmillenstift Meppen hatte der Assistenzärztin daraufhin fristlos gekündigt. In mindestens sieben Fällen soll die vermeintliche Chirurgin verbotenerweise Wunden von Patienten versorgt haben, so die Anklage. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten in dem Fall rund 1.000 Klinikbeschäftigte und Patientinnen und Patienten befragt.

Falsche Ärztin an Meppener Klinik: Ermittlungen dauern weiter an Die 21-Jährige war mehrere Wochen in den Landkreisen Emsland und Cuxhaven beschäftigt. Ihre Approbation war aber gefälscht.

