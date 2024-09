Stand: 24.09.2024 07:27 Uhr Kalk aus der Luft: Hubschrauber fliegen über Wälder im Emsland

Ab Mitte Oktober werden die Niedersächsichen Landesforsten, Forstamt Ankum, in den Landkreisen Osnabrück und Emsland rund 1.400 Hektar Waldboden kalken. So soll verhindert werden, dass der Waldboden durch Stickstoffeinträge versauert, heißt es in einer Mitteilung. Rund vier Wochen lang verteilt ein Hubschrauber den kohlensauren Magnesiumkalk. Der Kalk sei ungefährlich und stelle laut dem Forstamt Ankum kein Gesundheitsrisiko dar. Einzelne Bereiche würden außerdem für das Beladen und Tanken der Helikopter während der Zeit der Arbeiten gesperrt. Das Forstamt bittet darum, diese Wälder aus Sicherheitsgründen im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr nicht zu betreten. Die Einschränkungen können einige Stunden bis wenige Tage andauern. Die betroffenen Waldflächen sind:

Im Landkreis Osnabrück:



Forstort Berge (Försterei Freren)

Im Landkreis Emsland:

Thuiner Holz, Baccumer Wald, Bardel, Venneberg und Speller Sand (Försterei Freren)

Klausheide und ein Teil des Forstortes Elbergen (Försterei Ellbergen)

Lingener Wald (Kiesbergwald), Mundersummer Sand und ein Teil des Fullener Waldes (Försterei Lingen)

