Stand: 03.02.2024 10:27 Uhr Kälber-Iglu in Laar ausgebrannt - Sieben Tiere verendet

In Laar in der Grafschaft Bentheim ist ein Kälber-Iglu vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist das Feuer am Freitag gegen 13.40 auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. Demnach starben sieben Kälber, vier weitere wurden verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache machte die Polizei keine Angaben. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.900 Euro.

