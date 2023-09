Stand: 30.09.2023 10:52 Uhr Junge Autofahrerin erfasst Radfahrer - 14-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Freren (Landkreis Emsland) ist am Freitag ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Jugendliche mit seinem Fahrrad unterwegs und übersah beim Überqueren der Straße das Auto einer 18-Jährigen. Die Fahrerin konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min