Judenretter und NS-Täter zugleich: Ausstellung über Calmeyer

Eine neue Dauerausstellung in der Osnabrücker "Villa_" soll ab Sonntag das Leben und Wirken von Hans Georg Calmeyer zeigen. Das teilt die Stadt mit. Die Eröffnung am kommenden Wochenende kommt deutlich später als geplant, sie hätte schon im November vergangenen Jahres eröffnet werden sollen. Zuvor hatte es Debatten um eine angemessene Darstellung eines Judenretters gegeben, der gleichzeitig auch NS-Täter war. Der Rechtsanwalt Calmeyer war in der NS-Zeit Mitarbeiter der deutschen Besatzung in den Niederlanden. In Den Haag hatte er mehr als 3.000 Jüdinnen und Juden vor der Deportation in den Tod bewahrt. Gleichzeitig hat er sich aber auch am NS-Terror schuldig gemacht, so die Stadt Osnabrück. Deshalb habe man davon abgesehen, dem Ausstellungsgebäude den Namen Calmeyer-Haus zu geben. Zudem biete das Museum Raum für Debatten: Es geht um Schicksale von NS-Opfern und Besucher sollen in verschiedene Rollen schlüpfen, zum Beispiel als Mitarbeitende der Ausländerbehörde.

