Stand: 07.12.2023 06:45 Uhr In Gegenverkehr geraten: 55-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einer Kollision mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war die 55-Jährige am Montag auf der B402 in Haselünne (Landkreis Emsland) in Richtung Meppen unterwegs, als ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt.

