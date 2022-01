Impfung im Stadion des VfL: Osnabrück lockt mit Freikarten Stand: 19.01.2022 15:50 Uhr Das Interesse an Corona-Impfungen geht in Osnabrück zurück. Kein Wunder: Mehr als 90 Prozent sind schon vollständig geimpft. Eine Impfaktion im Stadion des VfL soll nun auch noch die Letzten anlocken.

Nach dem Pieks gibt es Freikarten für die nächsten Heimspiele des VfL Osnabrück. Und das kommt offenbar an: Der Andrang auf das Stadion war am Mittwoch groß, drinnen mussten die Impfwilligen rund 45 Minuten warten. Der Impfleiter und Mediziner Khadr Alkhadr unterstützt solche Anreize. Seiner Meinung nach halten falsche Informationen über das Impfen in Sozialen Medien manche Menschen ab. Vor allem unter Personen mit Migrationshintergrund seien Zweifel verbreitet.

Täglich weniger Menschen in Impfzentren

Am Mittwoch plante der Mediziner mit etwa 150 Impfdosen. Am Freitag wird von 9 bis 15 Uhr erneut im Stadion geimpft. Stadtsprecher Sven Jürgensen ist nach eigenen Angaben froh über jede Person, die sich impfen lässt. Die Impfzentren in Osnabrück registrierten täglich einen Rückgang bei den Impfungen.

Omikron als neuer Anreiz zum Impfen?

Im Emsland macht sich der Rückgang auch bemerkbar. Beim Landkreis geht man aber davon aus, dass die starke Booster-Kampagne vor Weihnachten ein Grund für den momentan geringen Andrang ist. Die Impfteams der Grafschaft Bentheim sind dagegen gut ausgelastet und der Landkreis sieht die Omikron-Welle als Anreiz, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen werden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2022 | 15:00 Uhr