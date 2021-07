Stand: 01.07.2021 16:49 Uhr Im Osnabrücker Land achten zwei Ranger auf die Natur

Mit zwei hauptamtlichen Rangern in der Gemeinde Hasbergen will der Landkreis Osnabrück Bürgerinnen und Bürger über die Naturlandschaft informieren und den Naturschutz stärken. Wie der Landkreis mitteilte, haben die beiden Männer am Donnerstag ihren Dienst aufgenommen. Tobias Wulftange und Felix Kriege, die beiden Ranger, sollen beratend und steuernd tätig sein. Zu den Aufgaben gehört demnach, in der Region unterwegs zu sein und Menschen über Naturschutz zu informieren. In anderen Regionen Niedersachsens gibt es bereits Ranger - etwa im Biosphärenreservat in der niedersächsischen Elbtalaue, im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und im Nationalpark Harz.

