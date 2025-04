Illegaler Transport? Wagen mit Zebras und Affen gestoppt Stand: 07.04.2025 16:07 Uhr Die Polizei hat einen mutmaßlich illegalen Tiertransport, unter anderem mit Zebras und Affen, gestoppt. Der Transporter war an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bunde (Landkreis Leer) angehalten worden.

Neben zwei Zebras wurden sechs Affen, eine Antilope, ein Bussard, ein Schwan sowie ein Serval (eine afrikanische Raubkatze) in dem Transporter gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der Transporter am Freitagnachmittag im Zuge der wiedereingeführten Grenzkontrollen von der Bundespolizei im Gewerbegebiet Bunde-West kontrolliert worden. Er kam demnach aus den Niederlanden nach Deutschland. Wohin die Tiere gebracht werden sollten, ist unklar.

Tiere werden nun versorgt

Die beiden 23 und 31 Jahre alten Fahrer konnten den Angaben zufolge keine vollständigen Transportpapiere vorweisen oder belegen, woher die Tiere stammen. Außerdem waren die Tiere laut Polizei nicht artgerecht und ordnungsgemäß gesichert. Den Fahrern sei daher die Einreise verweigert und das Veterinäramt hinzugezogen worden, hieß es. Für weitere Ermittlungen am Ursprungsort seien die Tiere anschließend an die niederländischen Behörden übergeben worden. Zebras, Affen und Co. wurden demnach in einer Auffangstation untergebracht und versorgt.

