Stand: 20.06.2024 16:20 Uhr Polizei stoppt illegalen Tiertransport und rettet sechs Babykatzen

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Osnabrück sechs Katzenbabys gerettet. Der Autofahrer aus dem niederländischen Enschede hatte nach Angaben eines Sprechers die kleinen Katzen in einem Pappkarton im Kofferraum des Wagens transportiert. Die Tiere sollen zu früh von der Mutter getrennt worden sein und der Transport in einem Karton nicht tiergerecht. Die Polizei hat die Kätzchen an den Veterinärdienst des Landkreises Osnabrück übergeben. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min