Stand: 28.11.2023 08:22 Uhr IHK: Nur jeder zehnte Chef in Großbetrieben ist weiblich

Der Anteil von Frauen an der Unternehmensspitze in Industrie und Handel hat sich im Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in den vergangenen beiden Jahren kaum verändert. Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) stieg er von 23,0 auf 23,3 Prozent. Damit ist knapp jeder vierte Chef weiblich. Bei kleinen Unternehmen ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen am höchsten. In Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten schafft es aber mit einem Anteil von 9,6 Prozent nicht einmal jede zehnte Frau ganz nach oben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.11.2023 | 06:30 Uhr