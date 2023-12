Stand: 23.12.2023 14:24 Uhr Hunderte Lkw und Traktoren verstopfen Osnabrück und Holzminden

Mehrere hundert Lastwagen und Traktoren sind am Samstag von Wallenhorst in die Innenstadt von Osnabrück gefahren. Der Grund für die Aktion war ein Protest gegen steigende Preise unter anderem für Diesel und Maut. Die B68 wurde auf dieser Strecke gesperrt. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen. In der Osnabrücker City gab es ebenfalls massive Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sprach am Vormittag von einem Verkehrschaos mit rund 500 Fahrzeugen in dem Protest-Korso. Am Mittag hieß es sogar, etwa 750 Lastwagen, Trecker und andere Fahrzeuge seien im Rahmen der Protest-Aktion unterwegs gewesen. Auch in Holzminden protestierten zahlreiche Landwirte gegen die Ampel-Pläne. Nach Polizeiangaben beteiligten sich insgesamt 350 Traktoren und Lkw an einer Fahrt durch das Stadtgebiet. Auch hier kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei sprach von einem friedlichen Protest.

VIDEO: Raum Osnabrück: Lkw-Demo legt Verkehr lahm (1 Min)

