Stand: 26.09.2023 15:25 Uhr Hund beißt Frau vor Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Eine 60-Jährige ist in Osnabrück vor einem Supermarkt von einem Hund in die Hand und ins Knie gebissen worden. Die Frau stellte am vergangenen Donnerstag gegen 12.15 Uhr ihr Fahrrad vor dem Edeka-Markt in der Lissy-Rieke-Straße ab, als das angebundene Tier zuschnappte, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige wurde demnach leicht verletzt. Sie habe die Halterin angesprochen, doch diese sei Richtung Brinkstraße davon gegangen. Der Hund ist ein "knöchelhoher Dackel-Mix", wie die Polizei weiter mitteilte. Die Besitzerin ist demnach etwa 65 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze blonde Haare. Sie trug ein gelbes Shirt, weiße Kopfhörer, eine Umhängetasche und eine Art Mikrofon um den Hals. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 32 73 316 oder unter (0541) 32 72 115 entgegen.

