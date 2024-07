Hund absichtlich mit Trecker überfahren? Landwirt vor Gericht Stand: 04.07.2024 09:27 Uhr Am Amtsgericht Osnabrück beginnt heute der Prozess gegen einen 66-jährigen Treckerfahrer aus Bad Essen. Der Angeklagte soll unter anderem zwei Behördenmitarbeiter bedroht und einen Hund überfahren haben.

Laut Anklage soll der 66-Jährige im Herbst vergangenen Jahres Strohballen an einer Mauer in der Gemeinde Bad Essen (Landkreis Osnabrück) gestapelt haben. Als zwei Gemeindemitglieder mit einem Auto daran vorbeifuhren, um die Ballen zu zählen, sei der Angeklagte mit seinem Trecker auf sie zugefahren, teilte das Amtsgericht mit. Nur weil die Behördenmitarbeiter stark beschleunigten, konnte laut Gericht ein Unfall verhindert werden.

66-jähriger Treckerfahrer soll Hund getötet haben

In einem anderen Fall soll der 66-Jährige Mitte Oktober 2023 mit einem Hundebesitzer in Streit geraten sein. Aus Ärger soll der Landwirt dann mit seinem Traktor beschleunigt und den Hund angefahren haben, wie das Amtsgericht mitteilte. Der Hund ist in der Folge gestorben. Die Polizei habe später das Auto und die Wohnung des Angeklagten durchsucht und dabei zwei Waffen gefunden, für die der Landwirt keinen Waffenschein gehabt haben soll, hieß es. Der Mann ist laut Gericht unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung angeklagt.

