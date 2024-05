Stand: 29.05.2024 12:16 Uhr Treckerfahrer missachtet Vorfahrt: 37-Jähriger schwer verletzt

Ein 37-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall mit einem Traktor am Dienstagabend in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt. Ein Treckerfahrer nahm dem 37-Jährigen nach Polizeiangaben an einer Kreuzung die Vorfahrt. Daraufhin sei der Autofahrer mit seinem Fahrzeug frontal gegen die Vorderachse des Ackerschleppers geprallt. Der 28-jährige Traktorfahrer habe sich dann um den schwer verletzten Autofahrer gekümmert, bis der Notarzt und die Rettungskräfte eintrafen. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Rettungsmaßnahmen unterstützt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min