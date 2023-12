Stand: 10.12.2023 10:08 Uhr Hochschwangere von Auto in Osnabrück erfasst

Eine hochschwangere Fußgängerin ist in Osnabrück von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 34-Jährige wurde vom Wagen einer 74-Jährigen erfasst, als sie die Straße überqueren wollte. Laut Polizei konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, auch wenn die Frau zum Unfallzeitpunkt ansprechbar gewesen sei. Die 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das ungeborene Kind blieb demnach unverletzt. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend.

