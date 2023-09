Stand: 29.09.2023 10:47 Uhr Herbstferien in NRW - Andrang auf A1 und am FMO erwartet

Zum Start der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen warnt der ADAC am Freitag und am Wochenende vor vollen Autobahnen. Auch auf der A1 bei Osnabrück in Richtung Norden dürfte es verstärkt Reiseverkehr geben, weil viele das lange Wochenende für einen Kurztrip ans Meer nutzen. Der Flughafen-Münster Osnabrück geht davon aus, dass der Oktober der Monat mit den meisten Fluggästen in diesem Jahr wird. Der FMO erwartet mehr als 140.000 Passagiere. Das wäre ein Plus von rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die meisten Flüge gehen in die Türkei und auf die Ferien-Insel Mallorca. In Niedersachsen beginnen die zweiwöchigen Herbstferien am 30. Oktober.

