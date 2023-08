Stand: 08.08.2023 09:57 Uhr "Heimat shoppen": IHK-Aktion mit mehr als 1.000 Unternehmen

In der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim beteiligen sich mehr als 1.000 Unternehmen an der IHK-Kampagne "Heimat shoppen". Die Industrie- und Handelskammer will durch die Aktion die lokale Wirtschaft stärker sichtbar machen. Durch den Einkauf vor Ort könne man das eigene Lebensumfeld mitgestalten. Belebte Innenstädte und Ortskerne sind laut IHK attraktiv und ziehen weitere Anbieter und Kunden an. Die Kampagne findet in den meisten teilnehmenden Kommunen am zweiten Septemberwochenende statt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel