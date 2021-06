Stand: 01.06.2021 07:46 Uhr Haus in Wietmarschen nach Brand unbewohnbar

Ein Feuer hat ein Wohnhaus in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war noch bis in den Dienstagmorgen damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Noch ist unklar, wo und warum das Feuer ausgebrochen ist. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro.

VIDEO: Wietmarschen: Feuer zerstört Wohnhaus (1 Min)

