Stand: 20.01.2024 10:13 Uhr Haus brennt in der Nacht - Mutter und Tochter retten sich

In Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist ein Haus in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt: Die Bewohnenden, eine Mutter und ihre Tochter, hatten sich selbst in Sicherheit bringen können. Laut Polizei hatte die 13-jährige Tochter das Feuer entdeckt, als sie ein Loch in ihrer Zimmerdecke bemerkte. Die Familie habe versucht, die Flammen zu löschen. Dies misslang - das Feuer breitete sich schließlich auf das gesamte Gebäude im Ortsteil Wellendorf aus. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um das Haus zu löschen. Es gilt nach Feuerwehrangaben als nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.01.2024 | 10:00 Uhr