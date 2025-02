Stand: 20.02.2025 10:08 Uhr Autofahrer verletzt Zehnjährigen in Hasbergen schwer und fährt weiter

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) einen Jungen angefahren und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Der Fahrer hat nach Polizeiangaben an einem Zebrastreifen einen Bus überholt und dabei den Zehnjährigen erfasst, der gerade die Straße überquerte. Nach einem kurzen Halt sei der Unbekannte dann weitergefahren. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: (05401) 8 31 60.

