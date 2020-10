Stand: 20.07.2018 08:06 Uhr Haren: Ökostrom-Projekt mit Emmen kann beginnen

Haren. Das EU-weit erste grenzüberschreitende Ökostrom-Projekt der Städte Haren im Emsland und Emmen in den Niederlanden kann beginnen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, hat die Europäische Union Fördergelder in Höhe von fast 750.000 Euro bewilligt. Haren will seine Nachbarstadt mit überschüssigem Ökostrom versorgen. Das nach Harener Angaben europaweit einzigartige Projekt soll insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro kosten und bis 2025 realisiert werden.

