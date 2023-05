Stand: 31.05.2023 09:52 Uhr Leiche in Einfamilienhaus in Haren gefunden - Polizei ermittelt

In Haren an der Ems (Landkreis Emsland) hat es am frühen Mittwochmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In einem Einfamilienhaus wurde eine Leiche gefunden, teilte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen mit. Alter und Geschlecht der toten Person sowie die Hintergründe seien noch unklar. Rechtsmedizin und Spurensicherung seien vor Ort. Aktuell werde die Leiche untersucht, um zu klären, ob eine Straftat vorliegen könnte. Eine Person wurde laut den Beamten zur Befragung zu einer Polizeiwache gebracht. Sie gilt laut Polizei aber vorerst nicht als verdächtig. Weitere Informationen wollen die Ermittler im Laufe des Tages bekannt geben.

VIDEO: Haren: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Einfamilienhaus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.05.2023 | 08:30 Uhr