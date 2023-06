67-Jähriger in Haren getötet: Verdächtiger in U-Haft Stand: 02.06.2023 10:51 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 67-jährigen Emsländers sitzt nun ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger in U-Haft. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass der Verdächtige gefasst worden ist.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstagabend mit. Der Tatverdächtige und das Opfer hätten sich gekannt, hieß es. Die Leiche des 67-Jährigen war am Dienstagabend in dessen Wohnung gefunden worden.

VIDEO: Haren: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Einfamilienhaus (1 Min)

Leiche des 67-Jährigen mit Stichverletzung

Ein Mitbewohner hatte am Dienstagabend die Polizei alarmiert. Wegen einer Stichverletzung an der Leiche des 67-Jährigen wurde eine Obduktion angeordnet. Nach der Obduktion waren die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Laut eines Sprechers ereignete sich die Tat im Obdachlosen-Milieu. In dem Haus des Toten würden demnach mehrere Obdachlose leben.

