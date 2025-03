Stand: 31.03.2025 07:43 Uhr Handwerk in der Region Osnabrück robust

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen hat das regionale Handwerk in der Region Osnabrück das vergangene Jahr ohne nennenswerte Einbrüche abgeschlossen. Die Handwerkskammer spricht von einer "äußerst robusten Konjunktur" im Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Demnach beklagten nur 14 Prozent der befragten Unternehmen eine schlechte Geschäftslage. 86 Prozent bezeichneten ihre Lage als gut oder befriedigend. Jeder dritte Betrieb gehe allerdings davon aus, dass sich seine Lage in diesem Jahr verschlechtern werde, so die Kammer. Zur Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim gehören rund 11.480 Unternehmen.

