Handwerk in Osnabrück: Zahl der Auszubildenden bleibt stabil

Die Zahl der neuen Auszubildenden im Handwerk ist im vergangenen Jahr in der Region Osnabrück mit 2.400 neuen Lehrverträgen nahezu konstant geblieben. Das teilt die Handwerkskammer Osnabrück- Emsland - Grafschaft Bentheim mit. Es gebe lediglich ein leichtes Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt würden aktuell rund 6.500 Lehrlinge in allen Bereichen der Kammer ausgebildet. Damit nehme die Region bundesweit einen Spitzenplatz ein. Nirgendwo in Deutschland werden auf die Anzahl der Betriebe bezogen so viele junge Menschen im Handwerk ausgebildet, heißt es von der Handwerkskammer. Besonders beliebt ist der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers. Trotz der guten Zahlen sieht die Kammer zunehmende Probleme in der demografischen Entwicklung. Dadurch werde es wahrscheinlich schwierig, auch in Zukunft ausreichend junge Talente für das Handwerk zu finden, heißt es.

