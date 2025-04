Terrassenfest 2025 in Osnabrück startet: 15.000 Gäste erwartet Stand: 28.04.2025 13:16 Uhr In Osnabrück ist das nach Veranstalterangaben größte Campus-Festival in Norddeutschland gestartet. Studierende organisieren das Festival ehrenamtlich. Abends treten Künstlerinnen und Künstler auf.

Das Festival gibt es seit mehr als 50 Jahren. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt rund 15.000 Menschen zu dem mehrtägigen Event. "Diese Zahl peilen wir auch in diesem Jahr wieder an", sagte eine Mit-Veranstalterin dem NDR Niedersachsen am Montag. In diesem Jahr sind nach ihren Angaben 25 Studierende beteiligt. Das Event sei aber nicht nur für Studierende gedacht - jede und jeder sei auf dem Terrassenfest willkommen, heißt es von den Organisatoren.

Terrassenfest 2025: Die Highlights im Programm

Neben Tanzkursen, Graffiti-Workshops und einem "How not to kill your Zimmerpflanze"-Kurs lockt das Terrassenfest bis einschließlich Mittwoch vor allem mit Live-Musik und Party. Neu sei in diesem Jahr eine Silent-Disko, bei der Gäste ab 22 Uhr mit Kopfhörern zu Musik unterschiedlicher Genres tanzen könnten, so die Mit-Organisatorin. Dafür sei ein neuer Bereich auf dem Gelände eingerichtet worden. Jeweils ab dem frühen Abend stehen Künstlerinnen, Künstler und Bands aus den Genres Rock, Indie und Pop auf der Bühne, später am Abend legen dann DJs auf.

Montag: JBS ab 21 Uhr - davor und danach: Udo West, Friends don't lie, LNDN, SGRO, Benster

Dienstag: PA69 ab 20.30 Uhr - davor und danach: Maiva, Tobi Vibes, Detronica, Fräulein Holle

Mittwoch: Tilly Pantha ab 21 Uhr - davor und danach: Cédric L'amour, Juls, Stobi, Seet

Wichtig zu wissen: Eintritt, Essen und Co.

Eintritt: Der Zugang zum Festival ist kostenpflichtig. Tickets können laut den Veranstaltenden vor dem Festival-Gelände am Westerberg oder online gekauft werden. Vor Ort kosten sie demnach 10 Euro - online sind es 12,50 Euro. Tickets gibt es laut Terrassenfest-Website zudem vor der Mensa, sowie an den Hochschulstandorten Haste und Lingen.

Essen und Trinken: Auf dem Festivalgelände gibt es Essensstände und Theken. Getränke können den Angaben zufolge nur mit Getränkekarten gezahlt werden, die vorab gekauft werden müssten. Das Festival finanziert sich nach eigenen Angaben überwiegend mit den Erlösen aus dem Getränkeverkauf.

Anfahrt: Haltestellen in der Nähe sind "Campus Westerberg" (Linie 16, M2) und "Botanischer Garten" (Linie 16). Autos dürfen laut einer Organisatorin auf dem Parkplatz der Hochschule parken.

Sicherheit: Bei Fragen oder in Notlagen können sich Hilfesuchende an Security-Mitarbeitende, Sanitäterinnen und Sanitäter sowie an sogenannte Awareness-Teams wenden, erkennbar an pinkfarbenen Kappen mit der Aufschrift "A-Team". Laut Website können die Teams direkt angesprochen, aber auch unter der Telefonnummer 0171 91 349 04 erreicht werden.

