Hamas-Razzia in Nordhorn: Polizei durchsucht Räume von 49-Jährigem Stand: 30.11.2023 10:48 Uhr Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Hamas-Anhänger aus Nordrhein-Westfalen ist die Polizei auf einen 49-Jährigen in Niedersachsen aufmerksam geworden. Ihre Wohnungen wurden am Morgen durchsucht.

Polizisten stellten in den Räumen des 46-Jährigen in Münster (Nordrhein-Westfalen) und des 49-Jährigen in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) Smartphones und Tablets sicher, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Verdächtigen befinden sich laut einer Polizeisprecherin auf freiem Fuß.

Gewaltverherrlichende Videos auf TikTok verbreitet?

Auslöser für die Aktion sind Ermittlungen gegen einen 46-Jährigen. Er steht den Behörden zufolge im Verdacht, auf dem Videoportal TikTok Inhalte verbreitet zu haben, welche die Gewalttaten der Hamas verherrlichen. Zu den Vorwürfen gegen den 49-Jährigen gab die Polizei zunächst keine Details bekannt.

