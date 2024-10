Stand: 16.10.2024 15:06 Uhr Granate bei Kartoffelernte gefunden: Evakuierungen in Meppen

In Meppen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmittag eine Granate entschärft worden. Ein Landwirt hatte den Sprengkörper bei der Kartoffelernte auf einem Feld entdeckt. Es handele sich dabei vermutlich um eine Flugabwehrrakete aus dem Zweiten Weltkrieg, so eine Polizeisprecherin. Am Mittwochvormittag wurde der Bereich um die Granate in einem Radius von 300 Metern abgesperrt. Deshalb mussten rund 200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Granate wurde vor Ort kontrolliert gesprengt. Kurz darauf, konnten die Anwohnenden zurückkehren in ihre Wohnungen.

