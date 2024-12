Stand: 18.12.2024 15:10 Uhr Grafschaft Bentheim: Chatbot beantwortet Fragen zur Gesundheit

Das Gesundheitsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim bietet ab sofort einen eigenen Chatbot an. Bekannt sind solche Avatare, also künstliche Personen, die im Internet auf Fragen Antwort geben, bereits von einigen Online-Shops oder Unternehmen. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, soll der Chatbot vorrangig Fragen zu Dienstleistungen des Gesundheitsamtes - wie etwa zur Terminvergabe - beantworten. Außerdem soll die Künstliche Intelligenz sich mit Themen wie Infektionsschutz und Pflege auskennen. Der Chatbot befindet sich laut der Sprecherin in einer Pilotphase. Es könne deshalb vorkommen, dass er manche Fragen nicht beantworten kann, erklärte sie. Das textbasierte Dialogsystem wurde den Angaben zufolge mit Daten unter anderem vom Robert-Koch-Institut und des Landesgesundheitsamtes gefüttert. Entstanden ist die Idee dazu während der Corona-Pandemie. Damals gingen beim Gesundheitsamt etliche Fragen zu Covid-19 ein. Auch das niedersächsische Landesgesundheitsamt bietet einen Chatbot an.

