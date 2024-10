Neuer Chatbot soll Fragen rund um die Gesundheit beantworten Stand: 01.10.2024 16:02 Uhr Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen hat Anfang Oktober ein KI-gestütztes Beratungsangebot veröffentlicht. Ein Chatbot soll Nutzerinnen und Nutzern bei gesundheitlichen Fragen weiterhelfen.

Wer sich zum Beispiel fragt, ab wann eine Grippe-Schutzimpfung sinnvoll ist, kann sich mit dieser Frage seit 1. Oktober an den Chatbot namens "Nova" wenden. Das KI-gestützte Tool wird durch das niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) zur Verfügung gestellt und soll dabei helfen, vielen Menschen zeitgleich Fragen zur Gesundheit zu beantworten.

KI kann auch ein Gespräch führen

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schnell Unsicherheit und Fragen aufkommen können, heißt es. Laut NLGA antwortet der Chatbot nicht nur, sondern ist auch in der Lage, ein Gespräch zu führen und so zum Beispiel auf Rückfragen einzugehen. Er könne zudem in verschiedenen Sprache oder einfacher Sprache antworten.

Auf welchen Daten basieren die Antworten der KI?

Die mithilfe Künstlicher Intelligenz generierten Antworten haben laut NLGA ausschließlich Informationen des Landesgesundheitsamts als Grundlage. Individuelle medizinische Fragen sollten Betroffene weiterhin mit ärztlichem Fachpersonal klären. Das Projekt hat ein Budget von 2,3 Millionen Euro und soll bis Dezember 2026 laufen. Neben dem Chatbot bietet das NLGA online auch Übersichtsseiten zu Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel aktuellen Atemwegserkrankungen, an.

