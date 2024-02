Stand: 05.02.2024 20:39 Uhr Gesuchter Straftäter kündigt in Zug Gewalt an - und wird verhaftet

Ein 41-jähriger gesuchter Straftäter ist am Sonntag am Osnabrücker Hauptbahnhof festgenommen worden, nachdem er gegenüber Fahrgästen in einem Zug rassistische Gewalttaten angekündigt hatte. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Mann war zuvor per Haftbefehl wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesucht worden. Bereits 2022 war er deshalb zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. 47 Tage muss er davon noch verbüßen. Der 41-Jährige wurde verhaftet und in ein Gefängnis gebracht.

