Gersten: 14-Jähriger versucht erfolglos, Küchenbrand zu löschen

Ein 14-jähriger Junge aus Gersten (Landkreis Emsland) hat am Montagnachmittag versucht, einen Küchenbrand zu löschen. Er hatte das Feuer in der Wohnung der neunköpfigen Familie als Erster bemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen der herbeigerufenen Einsatzkräfte war der Brand durch Unachtsamkeit und eine eingeschaltete Herdplatte entstanden. Verschiedene Küchenutensilien seien dadurch in Brand geraten, sodass eine etwa ein Meter hohe Flamme aufstieg, so die Polizei. Die Feuerwehr entsorgte die brennenden Gegenstände nach draußen, um sie dort zu löschen. Neben dem Jungen befanden sich auch die 39-jährige Mutter, eine zwölfjährige Tochter und ein zweijähriger Sohn im Haus. Bis auf den Jüngsten wurden alle wegen einer möglichen Rauchvergiftung behandelt.

