Gericht verhandelt erneut über Einbruch bei DJ Robin Schulz Stand: 05.02.2024 09:35 Uhr Das Landgericht Osnabrück verhandelt ab Dienstag erneut einen Einbruch in das Haus des DJs Robin Schulz. Angeklagt ist ein 32-Jähriger. Der Schaden ist zwar relativ gering, dennoch sind 15 Verhandlungstage angesetzt.

Ein Sprecher des Gerichts begründet dies damit, dass neben Zeugen auch zwei Sachverständige aussagen sollen. Der Angeklagte aus Georgsmarienhütte soll am 12. September 2019 zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter durch das Dach in das Wohnhaus von Robin Schulz in Wallenhorst eingestiegen zu sein. Dort sollen sie Wertgegenstände im Wert von insgesamt 15.000 Euro entwendet haben. Nach Angaben der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gibt es allerdings Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten

Robin Schulz als Zeuge geladen

Das Amtsgericht Osnabrück hatte den Angeklagten bereits im August 2022 wegen gemeinschaftlich begangenen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Verurteilte ging jedoch in Berufung. Im vergangenen Frühjahr kam es erneut zum Prozess. Weil Robin Schulz zwar als Zeuge geladen wurde, aufgrund einer Tournee aber nicht vor Gericht erscheinen konnte, ist der Prozess geplatzt. Im neuen Verfahren ist Schulz erneut als Zeuge geladen.

Weitere Informationen DJ Robin Schulz kommt zum Schlossgarten Open Air nach Osnabrück Der Künstler hat seinen ersten Auftritt auf einer Großveranstaltung in seiner Heimatstadt. Der Vorverkauf hat begonnen. (30.11.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.02.2024 | 15:00 Uhr