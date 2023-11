Stand: 30.11.2023 10:26 Uhr DJ Robin Schulz kommt zum Schlossgarten Open Air nach Osnabrück

DJ Robin Schulz tritt im kommenden Sommer beim Schlossgarten Open Air in Osnabrück auf. Das teilten die Veranstalter mit. Der Auftritt am 9. August 2024 ist der erste bei einer Großveranstaltung in seiner Heimatstadt. Der 36-jährige gebürtige Osnabrücker wird als als Top-Act bei dem Schlossgarten Open Air gehandelt. Im Jahr 2014 hatte er mit dem Song "Waves" seinen ersten Welthit. Im Ausland gilt er mittlerweile als erfolgreichster deutscher Künstler des letzten Jahrzehnts. Der Vorverkauf für das Konzert von Robin Schulz hat am Mittwoch begonnen. Das Konzert der Pop-Band Pur, der zweite Headliner des Schlossgarten Open Airs, ist bereits ausverkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.11.2023 | 06:30 Uhr