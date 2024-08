Stand: 19.08.2024 10:52 Uhr Georgsmarienhütte: Videokamera filmt vermisste 15-Jährige

Die Polizei sucht weiterhin nach der 15-jährigen Franziska D. aus Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück). Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche zuletzt am Donnerstag in einem Outlet Center in Ochtrup (Nordrhein-Westfalen) von einer Videokamera aufgezeichnet. Sie sei von einem etwa 20-jährigen Mann begleitet worden. Aufgrund der Aufzeichnung geht die Polizei derzeit nicht von einer Gefährdung des Mädchens aus. Da ihr Aufenthaltsort aber unbekannt bleibt, bitten die Beamten weiter um Hinweise. Franziska D. ist rund 1,80 Meter groß und schlank, sie hat lange braune Haare. Möglicherweise habe sie eine cremefarbene Jeans und einen cremefarbenen Hoodie an, so die Polizei. Außerdem trage sie vermutlich weiße Schuhe und einen schwarzen Rucksack der Marke Nike. Auffällig seien ihre langen künstlichen Fingernägel, die mit kleinen Herzen verziert sind. Hinweise können bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer (05401) 83 160 gemeldet werden.

