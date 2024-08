Stand: 27.08.2024 09:53 Uhr Georgsmarienhütte: Vermisste 15-Jährige wieder da

Die vermisste 15-Jährige aus Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte, trafen Beamte die Jugendliche am Montag in Ochtrup (NRW) an und brachten sie zurück zu ihren Eltern. Am 12. August war die 15-Jährige auf dem Weg zur Schule verschwunden. Danach wurde sie in einem Outlet Center in Ochtrup von einer Videokamera aufgezeichnet. Sie sei von einem etwa 20-jährigen Mann begleitet worden, so die Polizei. Offenbar wirkten dabei beide vertraut - die Polizei ging jedenfalls nicht von einer Gefährdung des Mädchens aus.

