Stand: 07.08.2021 13:32 Uhr Geldautomat in Osnabrück gesprengt - Täter auf der Flucht

In Osnabrück haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Der Polizei zufolge hatten Anwohner in der Lengericher Landstraße gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonnabend explosionsartige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. An dem Geldautomaten und dem angrenzenden Gebäude entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen flüchteten die Täter demnach mit einem dunklen Fahrzeug auf die A30 in Richtung Niederlande. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (0541) 327-22 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2021 | 14:00 Uhr