Geldautomat gesprengt: Polizei fasst Verdächtige auf der Flucht Stand: 22.02.2023 07:03 Uhr Die Polizei hat nach der Sprengung eines Geldautomaten zwei Verdächtige im Landkreis Emsland festgenommen. Nach einer weiteren Person werde gefahndet, teilte die Polizei mit.

Fahnder hatten demnach das Auto der Verdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt von rund 90 Kilometern auf der B402 bei der Gemeinde Wettrup mit einer Art Nagelkette gestoppt. Die drei Insassen flüchteten über ein Feld. Die Beamten überwältigten zwei der verdächtige Männer nach 500 Metern, die dritte Person entkam zunächst. Autofahrer sind aufgerufen, in der Samtgemeinde Lengerich keine Anhalter mitzunehmen. Die B402 ist aufgrund des Polizeieinsatzes gesperrt.

Polizisten schwer verletzt

Das verdächtige Trio soll in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr einen Geldautomaten in Melle (Landkreis Osnabrück) gesprengt haben. Die Täter flüchteten mit einem Auto vom Tatort in Richtung Emsland. Die Polizei habe umgehend eine Fahndung eingeleitet. Bei dem Einsatz verunglückten zwei Beamte mit ihrem Einsatzwagen, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Polizisten erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | Regional Osnabrück | 22.02.2023 | 06:30 Uhr