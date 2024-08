Stand: 12.08.2024 08:56 Uhr Geldautomat gesprengt: Explosion zerstört Rezeption in Freizeitpark

Unbekannte haben im Freizeitzentrum "Schloss Dankern" in Haren (Landkreis Emsland) einen Geldautomat gesprengt. Die Täter hatten sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen Zutritt zu einem Gebäude verschafft, in dem sich auch die Rezeption des Ferienzentrums befindet. Die Explosion habe den Bereich völlig zerstört. Die Täter flüchteten. Wie viel Geld erbeutet wurde, sei derzeit noch unbekannt. Auch zur Höhe des Schadens an dem Gebäude machte die Polizei keine Angaben. Sie ermittelt in dem Fall.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.08.2024 | 07:30 Uhr