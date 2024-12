Stand: 23.12.2024 13:55 Uhr Gegen Baum geprallt: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall im Landkreis Diepholz ist am Donnerstag eine 56-Jährige ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf dem Weg von Wagenfeld nach Barver mit ihrem Transporter von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die 56-Jährige sei zunächst eingeklemmt gewesen, habe aber schnell befreit werden können. Eine sofort durchgeführte Reanimation sei erfolglos gewesen, so die Polizei. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge unklar. Am Transporter entstand Totalschaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.12.2024 | 08:30 Uhr