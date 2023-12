Stand: 14.12.2023 07:30 Uhr Geflügelpest: Stallpflicht im südlichen Landkreis Osnabrück

Der Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Versmold im Landkreis Gütersloh hat auch Folgen für Teile Niedersachsens. Die Überwachungszone von zehn Kilometern rund um den betroffenen Hof erstreckt sich bis in den Landkreis Osnabrück. Für Geflügel in dieser Zone besteht Stallpflicht. Betroffen sind Flächen in den Gemeinden Bad Rothenfelde, Bad Laer, Hilter und in der Stadt Dissen. Die Regel müssen nicht nur Landwirte beachten, sondern auch Hobbygeflügelhalter. Futter- und Einstreulager sollten vor Wildvögeln geschützt werden, teilt der Landkreis Osnabrück mit.

