Geflügelpest: Seit November 390.000 Tiere im Land gekeult Stand: 14.02.2022 16:55 Uhr Die Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Mittlerweile gibt es Ausbrüche in elf niedersächsischen Landkreisen. Betroffen sind Betriebe von der Ems bis an die Elbe.

Der jüngste verzeichnete Ausbruch der Seuche trifft einen Hähnchenmastbetrieb im Emsland, er liegt im Dorf Spahnharrenstätte in der Samtgemeinde Sögel. Dort mussten 90.000 Tiere getötet werden. In den Schutz- und Überwachungszonen, die der Landkreis Emsland eingerichtet hat, liegen etwa 300 Betriebe mit mehr als fünf Millionen Stück Geflügel. Von Dienstag an gilt dort: Liegen die Ställe in einem Radius von drei Kilometern um den Ausbruchsort in Spahnharrenstätte, dürfen weder Tiere noch Eier das Gebiet verlassen. Erst nach 21 Tagen kann dieses Transportverbot aufgehoben werden - allerdings nur, wenn es bis dahin keinen weiteren Ausbruch gibt.

Schon mehr als 20 Ausbrüche seit November

In Niedersachsen gilt mittlerweile von der Grafschaft Bentheim im Westen bis nach Lüchow-Dannenberg im Osten Niedersachsens eine Aufstallpflicht für Geflügel. Das Landwirtschaftsministerium hat in dieser Saison in elf Landkreisen 21 Ausbrüche mit dem hoch ansteckenden Vogelgrippe-Virus verzeichnet. Mehr als 390.000 Tiere wurden laut amtlicher Anordnung seit November gekeult. Die Behörden schätzen das Risiko weiterhin als hoch ein. Die vergangene Vogelgrippe-Saison endete im April 2021. Sie war laut Friedrich-Loeffler-Institut die bisher schwerste in Deutschland und Europa.

