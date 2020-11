Geflügelpest: Erste Landkreise ordnen Stallpflicht an Stand: 12.11.2020 20:14 Uhr Nachdem bei ersten Wildvögeln in Niedersachsen der Geflügelpest-Erreger nachgewiesen worden ist, sehen einige Regionen Handlungsbedarf. Die Landkreise Stade und Diepholz haben Stallpflicht angeordnet.

Im gesamten Landkreis Stade muss Geflügel jeder Art seit Donnerstag im Stall gehalten werden. Landrat Michael Roesberg (parteilos) hat eine entsprechende Anordnung erlassen, damit sich Hausgeflügel nicht bei Wildvögeln mit der Vogelgrippe ansteckt. Zwar gebe es bisher noch keinen Fall von Geflügelpest im Landkreis. Weil dort jedoch Wildvögel aus ganz Europa durchziehen, gelte der Landkreis als Risikogebiet.

Schwan im Landkreis Diepholz mit H5N8 infiziert

Im Landkreis Diepholz ist ein mit Vogelgrippe infizierter Schwan entdeckt worden. Wegen der Infektionsgefahr gilt deshalb nach Angaben einer Kreissprecherin von Freitag an eine Stallpflicht für Geflügel - sie gilt bis zum 31. Januar. Der Schwan ist der vierte Wildvogel, bei dem in Niedersachsen der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen wurde. Die anderen drei wurden in den Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch entdeckt. Am Mittwoch hatte der Landkreis Diepholz noch von der Stallpflicht abgesehen - und damit für Irritationen gesorgt. Der Landkreis Diepholz gilt mit rund fünf Millionen Hühnern, Enten und Gänsen sowie als international bedeutsamer Rastplatz für Zugvögel als besonders gefährdet für eine Ausbreitung der Vogelgrippe.

Videos 1 Min Otte-Kinast zur Stallpflicht: "Es gilt immer abzuwägen" Maßnahmen gegen die Geflügelpest wie eine Stallpflicht sollen in den jeweiligen Landkreisen entschieden werden. 1 Min

Keine landesweite Empfehlung

Eine landesweite Empfehlung für eine Stallpflicht will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) indes nicht aussprechen. Das teilte die Ministerin am Mittwochnachmittag nach einer Telefonkonferenz mit Vertretern aus besonders betroffenen Landkreisen mit. Die Landkreise können selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen. Otte-Kinast begründete dies mit den Unterschieden im Land - so seien Küstenkreise wegen der vielen Zugvögel und Gebiete mit besonders viel Geflügel mehr gefährdet als andere Kreise.

Folgende Landkreise und kreisfreie Städte wollen Stallpflicht anordnen

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Cuxhaven

Stadt Delmenhorst

Diepholz

Stadt Emden

Emsland

Friesland

Grafschaft Bentheim

Leer

Stadt und Landkreis Oldenburg

Stadt und Landkreis Osnabrück

Osterholz

Stade

Vechta

Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Wittmund

Übrige Regionen müssen Risiko stets neu bewerten

Diese Regionen zeichnen sich dadurch aus, dass dort besonders viel Geflügel gehalten wird oder dass sie von besonders vielen Zugvögel durchquert werden. Das Landwirtschaftsministerium hat die übrigen Veterinärämter im Land aufgefordert, ihre Risikobewertungen fortlaufend zu aktualisieren. "Ich weiß, was das für eine schwierige Aufgabe ist, das Freilandgeflügel einzustallen", sagte die Ministerin. "Aber wir hoffen, dass wir mit diesen regional und zeitlich begrenzten Maßnahmen den Übergriff der Vogelgrippe auf unsere Geflügelhaltungen verhindern können."

Videos 2 Min Verendete Wildvögel im Norden: Geflügelpest breitet sich aus Was können Menschen tun? Wie reagiert die Politik? Reporterin Laura Albus ist in Wesselburenerkoog und berichtet. (06.11.2020) 2 Min

Landkreis Peine mahnt zur Vorsicht

Der Landkreis Peine appelliert an alle Geflügelhalter, sich rechtzeitig mit der Situation auseinanderzusetzen und vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. "Da der Vogelzug bereits in vollem Gange ist, besteht ein hohes Risiko, dass erkrankte Wildvögel aus betroffenen Gebieten beim Weiterzug die Krankheit in bisher nicht betroffene Gebiete einschleppen", sagte Kreissprecher Fabian Laaß. In jeder Geflügelhaltung komme es daher jetzt besonders auf die Einhaltung der ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen an. "Wenn Geflügel weiter im Freien gehalten werden soll, ist unbedingt auf den Schutz des Geflügelbestandes vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu achten", so Laaß. Eine Aufstallung sei allerdings freiwillig.

