11.10.2024 Geeste: Motorradfahrer wird in Landmaschine geschleudert

Bei einem Unfall in Geeste-Varloh (Landkreis Emsland) ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 52-Jährige wurde laut Polizei von einem Auto erfasst, das gerade ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholte. Der Autofahrer habe den Motorradfahrer zu spät gesehen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei in den Seitenraum des landwirtschaftlichen Fahrzeugs geschleudert. Dabei habe er lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der 72-jährige Autofahrer und der 24-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs blieben laut Polizei unverletzt.

