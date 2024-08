Stand: 16.08.2024 09:38 Uhr Gedroht, Gericht anzuzünden: 67-Jähriger will mildere Strafe

Das Landgericht Osnabrück verhandelt am Freitag die Berufung eines Mannes, der mehrere Justizangestellte bedroht haben soll. Als er sich 2023 in einem Verfahren vor dem Landgericht Aurich verantworten sollte, soll der Mann dort angerufen und einen neuen Anwalt und Prozesskostenhilfe gefordert haben. Dann wurde der Ton laut Anklage schärfer: Er würde seinen Anwalt lieber umbringen, als ihm für 20 Minuten 1200 Euro zu zahlen, und er werde das Gericht in Brand setzen. Bald würden entweder er oder die Bediensteten des Gerichts drei Etagen tiefer liegen. Wegen dieser Sätze hatte das Amtsgericht Meppen den Mann bereits zu sechs weiteren Monaten Haft zusätzlich zu einer laufenden Strafe verurteilt - dagegen will er mit der Berufung vorgehen.

