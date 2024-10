Stand: 29.10.2024 06:57 Uhr Garten-Discounter sponsert Schwimmunterricht für 800 Kinder

Der Bissendorfer Heim- und Garten Discounter Thomas Philipps will in den kommenden drei Jahren die Schwimmausbildung von rund 800 Kindern aus 17 Kitas in ganz Niedersachsen finanzieren. Der Fokus liegt nach Unternehmensangaben auf Stadtteilen, in denen ein erhöhtes Armutsrisiko besteht. Die Kosten für die Schwimmkurse lägen im sechsstelligen Bereich, heißt es. Das Projekt wird von einer Initiative der Bürgerstiftung Osnabrück organisiert.

